Амур Калмыков прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал»

Нападающий тульского «Арсенала» Амур Калмыков поделился эмоциями от перехода в стан «оружейников». Сегодня, 13 января, было официально объявлено о переходе форварда из московской «Родины».

«Я очень рад присоединиться к тульскому клубу. Пока я был в отпуске, мне позвонил Александр Сторожук. Мы с ним знакомы, поэтому он сказал: «Давай поработаем уже вместе». Я с радостью согласился и очень рад, что всё получилось», — приводит слова Калмыкова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

30-летний Калмыков выступал за «Родину» с сентября 2022 года. За это время форвард провёл 74 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач. Ранее Амур также выступал за «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов.