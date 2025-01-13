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Амур Калмыков прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал»

Амур Калмыков прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал»
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Нападающий тульского «Арсенала» Амур Калмыков поделился эмоциями от перехода в стан «оружейников». Сегодня, 13 января, было официально объявлено о переходе форварда из московской «Родины».

«Я очень рад присоединиться к тульскому клубу. Пока я был в отпуске, мне позвонил Александр Сторожук. Мы с ним знакомы, поэтому он сказал: «Давай поработаем уже вместе». Я с радостью согласился и очень рад, что всё получилось», — приводит слова Калмыкова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

30-летний Калмыков выступал за «Родину» с сентября 2022 года. За это время форвард провёл 74 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 13 голевых передач. Ранее Амур также выступал за «Тамбов», «Армавир», «Анжи» и ряд других клубов.

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