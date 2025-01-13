Валерий Непомнящий: люблю футбол именно за такие матчи, как между «Реалом» и «Барселоной»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о финальном матче за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Разгром «Реала» от «Барселоны» — очень неожиданный результат. Это футбол, отсюда такие сюрпризы. Я люблю футбол именно за такие матчи. Не знаю, почему у «Реала» не получаются матчи с «Барселоной» в этом сезоне. У мадридской команды всё хорошо идёт в Ла Лиге, но Суперкубок Испании — совсем другое. В кубковых матчах всё непредсказуемо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финал Суперкубка Испании состоялся накануне, 12 января. Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.