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Доверие «Реала» к Карло Анчелотти уменьшилось после поражения от «Барселоны» — AS

Доверие «Реала» к Карло Анчелотти уменьшилось после поражения от «Барселоны» — AS
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Доверие руководства мадридского «Реала» к главному тренеру Карло Анчелотти уменьшилось после разгромного поражения от «Барселоны» (2:5) в финале Суперкубка Испании, сообщает AS.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

По информации источника, никаких кардинальных или немедленных решений приниматься не будет, но с этого момента будет запущен процесс, чтобы проанализировать ситуацию. В течение этой недели пройдёт ряд встреч на высшем уровне, включая совет директоров и Анчелотти, чтобы попытаться поставить чёткий диагноз ситуации и изменить курс.

Анчелотти в 11-й раз в своей тренерской карьере проиграл «Барселоне». Также в активе Карло 10 побед над каталонцами и три ничьих. Отметим, что столько же раз итальянец проиграл «Интеру» и «Ювентусу». Ни одному другому клубу в карьере Анчелотти не уступал чаще.

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