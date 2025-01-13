Доверие «Реала» к Карло Анчелотти уменьшилось после поражения от «Барселоны» — AS

Доверие руководства мадридского «Реала» к главному тренеру Карло Анчелотти уменьшилось после разгромного поражения от «Барселоны» (2:5) в финале Суперкубка Испании, сообщает AS.

По информации источника, никаких кардинальных или немедленных решений приниматься не будет, но с этого момента будет запущен процесс, чтобы проанализировать ситуацию. В течение этой недели пройдёт ряд встреч на высшем уровне, включая совет директоров и Анчелотти, чтобы попытаться поставить чёткий диагноз ситуации и изменить курс.

Анчелотти в 11-й раз в своей тренерской карьере проиграл «Барселоне». Также в активе Карло 10 побед над каталонцами и три ничьих. Отметим, что столько же раз итальянец проиграл «Интеру» и «Ювентусу». Ни одному другому клубу в карьере Анчелотти не уступал чаще.