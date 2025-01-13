Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Круговой заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Данил Круговой заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что армейцы будут бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Какие цели у команды на вторую часть сезона? Наша цель – это выходить на футбольное поле и побеждать в каждом матче. ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ! Личные цели? Нет, никаких личных целей я перед собой не ставлю. Нам просто вместе надо двигаться от игры к игре», – приводит слова Кругового «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

Материалы по теме
Россия выиграла золото в могуле, слалом-гиганте и сноуборде на Российско-китайских играх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android