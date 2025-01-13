Данил Круговой заявил, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой заявил, что армейцы будут бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Какие цели у команды на вторую часть сезона? Наша цель – это выходить на футбольное поле и побеждать в каждом матче. ЦСКА будет бороться за чемпионство в РПЛ! Личные цели? Нет, никаких личных целей я перед собой не ставлю. Нам просто вместе надо двигаться от игры к игре», – приводит слова Кругового «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».