Московский ЦСКА объявил состав на сбор в ОАЭ

Московский ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал состав на зимние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в ОАЭ. Первый сбор команды пройдёт в Абу-Даби.

Состав ЦСКА на первый зимний сбор:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристьян Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артём Бандикян, Иван Ананьев.

Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артём Шуманский, Секу Койта.

Отмечается, что Сауль Гуарирапа присоединится к команде после возвращения из сборной Венесуэлы, куда он был вызван для участия в матче со сборной США.