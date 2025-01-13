Илья Помазун не попал в состав ЦСКА на первый зимний сбор

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун не попал в список футболистов основной команды красно-синих, которые отправятся на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. Также в список не попали нападающий Владислав Яковлев и полузащитник Егор Ушаков.

Напомним, 28-летний футболист был отстранён от команды в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.