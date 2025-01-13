Кечинов: «Барселона» на данный момент гораздо сильнее, чем «Реал»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о финальном матче за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Ещё недавно «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0. Последние игры этих команд показывают, что «Барселона» на данный момент гораздо сильнее как команда, чем «Реал». Понятно, что в «Реале» хватает звёзд, но «Барселона» лучше выглядит, как единое целое. Несмотря на то что в Суперкубке Испании первыми открыли счёт футболисты «Реала», не было никаких сомнений, что «Барселона» отыграется и забьёт ещё больше. Я не мог предположить, что будет такой разгромный счёт. Однако последние матчи с «Реалом» «Барселоне» очень удаются. Эта игра — украшение для болельщиков», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.