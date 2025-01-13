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Игрок «Локомотива» Ненахов: в отпуске был полностью отвлечён от просмотра футбола

Игрок «Локомотива» Ненахов: в отпуске был полностью отвлечён от просмотра футбола
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что не смотрел футбол, находясь в отпуске, а также рассказал, чем планирует заниматься в свободное время на зимних сборах.

— В отпуске отдыхал от футбола, был полностью отвлечён от просмотра европейских чемпионатов.

— Как будете проводить свободное время на сборах? Книги, сериалы?
— Там мы очень сильно устаём, поэтому в свободное время спим. Хотя бы 30 минут найти для этого, — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В рамках сборов «Локомотив» сыграет два товарищеских матча с чемпионами Китая и Южной Кореи: 20 января — с «Шанхай Порт», а 24 января — с «Ульсан Хёндэ».

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