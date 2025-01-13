Руслан Литвинов ответил, знает ли он, кто такой Александр Мостовой

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, знает ли он, кто такой Александр Мостовой. Руслан признался, что знает ветерана красно-белых и сборной России, однако его аналитику в СМИ и социальных сетях не читает.

— О «Спартаке» регулярно высказывается Александр Мостовой. Читаете ли вы его аналитику?

— Честно — вообще ничего не читаю. Вот правда. Подписан в «Телеграме» на канал «Спартака» и на канал с новостями Москвы.

— Но вы знаете, кто такой Мостовой?

— Конечно, знаю, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Мостовой должен был пройти тренерскую стажировку в «Спартаке», однако сотрудничество сторон в последний момент сорвалось. По версии СМИ, это произошло из-за резонансных комментариев Александра в адрес «Спартака» в СМИ.