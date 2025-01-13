Булыкин вместе с Тотти, Оуэном и Мальдини выиграл кубок в рамках «Недели звёзд в Шардже»

С 8 по 12 января в г. Шарджа прошла «Неделя звёзд», в рамках которой состоялся матч среди легенд мирового футбола, а также этап серии международных соревнований Падел Лиги Легенд (LPL). Среди приглашённых участников был экс-игрок «Аякса», «Байера» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

11 января состоялся матч «Ночь звёзд» среди легенд мирового футбола, в котором команда Франческо Тотти обыграла со счётом 11:9 команду Ривалдо. Помимо Булыкина, за команду Тотти сыграли такие звёзды, как экс-игрок «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн, чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Папу Гомес, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Сильвестр и один из самых культовых игроков прошлого, легенда «Аякса» и «Ювентуса» Эдгар Давидс. Главным тренером команды победителей стал экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини. В составе команды Ривалдо были такие известные футболисты, как чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Давид Трезеге и экс-игрок «Милана» Алессандро Костакурта.

12 января прошёл этап турнира по паделу среди звёзд мирового спорта Sharjah LPL Cup. Как и на соревнованиях, прошедших в ноябре 2024 года в Москве, победителем стал экс-игрок сборной Италии Кристиан Пануччи, который на этот раз выступал в паре с чемпионом мира по футболу Венсаном Кандела.

Фото: Фото организаторов

«Я очень был рад приглашению в Шарджу, на мероприятие с такой великолепной организацией. Всегда приятно сыграть со звёздами мирового футбола, обладателями «Золотого мяча», чемпионами мира. Когда выходишь на поле и у тебя в партнёрах по нападению такие культовые футболисты, как Майкл Оуэн, голевые передачи раздаёт Франческо Тотти, а в соперниках Ривалдо и Трезеге — это дорогого стоит. Ну а пообщаться с ними и поиграть в падел — это бесценно», — сказал Булыкин.