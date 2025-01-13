Шишкин высказался о будущем Угальде в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о лидере красно-белых — нападающем Манфреде Угальде. Ветеран поделился мнением о будущем 22-летнего коста-риканского форварда в московском клубе. Шишкин уверен, что на Угальде будет большой спрос на трансферном рынке.

«Конечно, спрос на Угальде будет. Конечно, многие клубы его мониторят, и спрос, повторюсь, есть, особенно учитывая его способности, его возраст. И то, что он шагает вверх по своей карьере — это очевидно. Но я думаю, что текущий сезон он, конечно, доиграет в «Спартаке». С другой стороны, на хорошем трансфере можно будет неплохо заработать», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, Угальде ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки чемпионата России. На его счету 15 голов за первую часть сезона.