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Игрок «Рубина» Рожков: в отпуске летал в Таиланд — там отлично, но надоедает

Игрок «Рубина» Рожков: в отпуске летал в Таиланд — там отлично, но надоедает
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Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал, как провёл зимний отпуск. Он успел слетать в Таиланд со своей девушкой.

«Отпуск прошёл отлично. Провёл время с родителями, слетал в Таиланд с девушкой. Третий раз был там — всё отлично. Но на самом деле надоедает.

А Новый год отмечал в России со своей девушкой. Не буду говорить, что загадал, а то не сбудется», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Рожков в текущем сезоне сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. «Рубин» после 18 туров РПЛ идёт восьмым в турнирной таблице чемпионата страны.

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