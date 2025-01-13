Защитник «Рубина» Рожков назвал цели на зимние сборы и вторую часть сезона РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков назвал цели на зимние сборы и вторую часть сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я ставлю максимальные цели на сборы и вторую часть сезона. Хочу постоянно играть, показывать свой лучший футбол. «Рубин» может быть выше. В нашей команде очень хорошие футболисты, и мы будем к этому стремиться», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Рожков в текущем сезоне сыграл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. «Рубин» после 18 туров РПЛ идёт восьмым в турнирной таблице чемпионата страны.