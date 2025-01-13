Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Динамо» Мх: Крачковский хотел к своему тренеру Бердыеву, мы не препятствовали

Президент «Динамо» Мх: Крачковский хотел к своему тренеру Бердыеву, мы не препятствовали
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал аренду Антона Крачковского в азербайджанский «Туран», который возглавляет Курбан Бердыев.

«С «Тураном» по аренде Крачковского договорились очень быстро. Он приходил из «Кайрата», где работал Курбан Бекиевич, в Махачкалу. Это игрок, который с большим уважением относится к Бердыеву. Когда тренер ушёл из нашей команды, Антон поник. Такое бывает. Объясняли ему, что профессионал должен при любых обстоятельствах сохранять свой статус и работать вне зависимости, кто твой тренер. Но человеческое никому не чуждо.

Антон хотел к своему тренеру, а мы не препятствовали. Когда человек хочет уйти, ему нельзя препятствовать. Он должен тренироваться и играть от сердца. Если он этого не делает, то это не для нашей команды», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Динамо» Мх рассказали о причинах расставания с вратарём «Зенита» Гойло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android