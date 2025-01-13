Даниил Денисов подвёл итоги первой части сезона для «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о текущем положении красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о будущем матче с «Зенитом» в рамках 21-го тура чемпионата.

— С чем связано, что «Спартак» прибавил, совершив рывок в чемпионате в последних матчах?

— Постепенно мы шли к этому, прибавляя от матча к матчу. Поступательное движение вверх, командная целостность — это основа данного хорошего отрезка. Наша стабильность привела к этому росту.

— Будущий матч с «Зенитом» стоит особняком или это одна из игр чемпионата?

— Как показывает практика, чемпионство в футболе выигрывается не в борьбе с принципиальными соперниками, а как раз таки в матчах с командами из нижней пятёрки. Но для «Спартака» каждый матч важен, особенно дерби всегда стоят особняком. Поэтому мы сделаем всё, чтобы победить.

— Как вы подведёте итоги первой части чемпионата для «Спартака»?

— Итог я вижу положительный. Но не хочется ставить себе оценки. Очень важно, как мы закончили этот год — и с позитивом ушли на перерыв, — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Напомним, 22-летний Денисов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провёл за команду 24 матча во всех турнирах.