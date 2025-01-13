Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Даниил Денисов подвёл итоги первой части сезона для «Спартака»

Даниил Денисов подвёл итоги первой части сезона для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о текущем положении красно-белых в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о будущем матче с «Зенитом» в рамках 21-го тура чемпионата.

— С чем связано, что «Спартак» прибавил, совершив рывок в чемпионате в последних матчах?
— Постепенно мы шли к этому, прибавляя от матча к матчу. Поступательное движение вверх, командная целостность — это основа данного хорошего отрезка. Наша стабильность привела к этому росту.

— Будущий матч с «Зенитом» стоит особняком или это одна из игр чемпионата?
— Как показывает практика, чемпионство в футболе выигрывается не в борьбе с принципиальными соперниками, а как раз таки в матчах с командами из нижней пятёрки. Но для «Спартака» каждый матч важен, особенно дерби всегда стоят особняком. Поэтому мы сделаем всё, чтобы победить.

— Как вы подведёте итоги первой части чемпионата для «Спартака»?
— Итог я вижу положительный. Но не хочется ставить себе оценки. Очень важно, как мы закончили этот год — и с позитивом ушли на перерыв, — приводит слова Денисова «Матч ТВ».

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Напомним, 22-летний Денисов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провёл за команду 24 матча во всех турнирах.

Материалы по теме
Юрий Сёмин высказался о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android