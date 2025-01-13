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Ширер: Байындыр был великолепен и сыграл огромную роль в победе «Юнайтед» над «Арсеналом»

Ширер: Байындыр был великолепен и сыграл огромную роль в победе «Юнайтед» над «Арсеналом»
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Легендарный английский нападающий Алан Ширер высказался об игре вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Напомним, голкипер «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время и ещё один — в серии пенальти.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

«Алтай Байындыр был просто великолепен. Когда тебе предоставляется возможность, ты должен ею воспользоваться, и сегодня он ею воспользовался. Он отразил пенальти Эдегора, не моргнув глазом. Байындыр продолжал действовать и сыграл огромную роль в победе «Юнайтед», отбив ещё один пенальти в серии», — приводит слова Ширера пресс-служба на официальном сайте «Юнайтед».

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