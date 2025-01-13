Ширер: Байындыр был великолепен и сыграл огромную роль в победе «Юнайтед» над «Арсеналом»

Легендарный английский нападающий Алан Ширер высказался об игре вратаря «Манчестер Юнайтед» Алтая Байындыра в матче 1/32 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (1:1 (5:3 пен.)). Напомним, голкипер «красных дьяволов» отразил один 11-метровый удар в основное время и ещё один — в серии пенальти.

«Алтай Байындыр был просто великолепен. Когда тебе предоставляется возможность, ты должен ею воспользоваться, и сегодня он ею воспользовался. Он отразил пенальти Эдегора, не моргнув глазом. Байындыр продолжал действовать и сыграл огромную роль в победе «Юнайтед», отбив ещё один пенальти в серии», — приводит слова Ширера пресс-служба на официальном сайте «Юнайтед».