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Николай Наумов: «Барселона» выглядела шикарно, а «Реал» слаб в организации игры

Николай Наумов: «Барселона» выглядела шикарно, а «Реал» слаб в организации игры
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о финальном матче за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«В матчах между «Барселоной» и «Реалом» часто бывает крупный счёт. Я помню, когда был на «эль классико» в Мадриде, счёт был 4:0 или 5:1. В таких играх всегда идёт бескомпромиссная борьба. «Барселона» в прошедшей встрече выглядела шикарно, мне очень понравилась эта игра.

«Эль классико» — отдельная тема, поэтому сложно говорить, почему «Реал» испытывает проблемы в последних матчах с «Барселоной». Уже в следующем сезоне всё может измениться, и «Реал» начнёт побеждать. Но в прошедшей игре «сливочные» выглядели слабее в организации игры», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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