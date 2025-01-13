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Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в декабре

Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в декабре
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Российский нападающий кипрского футбольного клуба «Арис» Лимасол Александр Кокорин был признан болельщиками команды лучшим игроком прошедшего декабря, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Фото: ФК «Арис»

«Потрясающий гол пяткой, дубль в последней игре года и 3+1 по сумме четырёх матчей», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за клуб 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

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