Кечинов: переход Хусанова в «Сити» будет грандиозным событием для Узбекистана

Бывший футболист сборных России и Узбекистана Валерий Кечинов поделился мнением о возможном переходе защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в английский «Манчестер Сити».

«Если трансфер Хусанова в «Манчестер Сити» произойдёт, это будет грандиозное событие для Узбекистана. Узбекский футболист переходит в одну из сильнейших команд Европы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити». Соглашение будет действовать до лета 2030 года.