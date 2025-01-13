Глушенков объяснил, почему гулял по Мальдивам в женской одежде

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков объяснил свой эпатажный поступок во время зимней паузы в сезоне РПЛ. Напомним, футболист взбудоражил социальные сети своим странным образом в отпуске на Мальдивах. Появилось видео, на котором запечатлён Глушенков, одетый в женские вещи — на нём были штаны в сеточку и розовая обтягивающяя кофта.

— Давайте вспомним историю вашего проигрыша Юрию Горшкову на Мальдивах.

— Я не только Юрию Горшкову проиграл (смеётся). Так получилось, так сложилась ситуация. Я никогда не отказывался от проигранных желаний, всегда выполняю.

— В случае вашего проигрыша условием было надеть одежду вашей девушки, а что было на кону у Юры?

— У Юры была на кону чуть другая одежда, но тоже его жены (улыбается), — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».