Ромащенко: «Краснодар» не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Бывший нападающий московского «Динамо» Максим Ромащенко высказался об изменениях в составе «Краснодара», а также оценил шансы команд на победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Краснодар» отдавал себя полностью в первой части сезона. Сейчас наступила пауза, теперь игроки переосмысливают происходящее и настраивают себя на будущие успехи. Но «Краснодар» не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Команда откровенно смазала концовку первой части. Сейчас в РПЛ есть пятёрка команд, все они почти равны по силам, почти у всех одинаковые шансы в борьбе за чемпионство», – приводит слова Ромащенко Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».