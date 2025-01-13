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Игорь Корнеев: в самом страшном сне не допускаю отсутствия трансферов в «Спартаке»

Игорь Корнеев: в самом страшном сне не допускаю отсутствия трансферов в «Спартаке»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев отреагировал на слова испанца Фрэнсиса Кахигао, занимающего аналогичный пост в «Спартака», о возможных зимних трансферах красно-белых. Специалист отметил, что сейчас в России не самое лёгкое время для подписания игроков из других лиг.

— Означает ли это, что он стелет соломку на случай срыва трансферов?
— Не думаю, что он стелет соломку на случай срыва трансферов! Это просто некий факт в непростой ситуации. Он же не говорит, что трансферов не будет. Будем наблюдать.

— Можно ли допустить, что ни с кем не получится договориться и «Спартак» останется вообще без усиления?
— ⁠Нет, я такого развития событий не допускаю даже в самом страшном сне. Трансферы будут! — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, «Спартак» официально объявил о назначении Кахигао 3 января. Он сменил на этом посту португальца Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.

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