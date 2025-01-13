Глушенков: не люблю сборы, потому что на них бегать надо много

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признался, что не любит учебно-тренировочные сборы. По словам футболиста, на них надо чересчур много бегать — это ему не нравится. Кроме того, Глушенков заявил, что не сильно любит товарищеские матчи, так как в них отсутствует соревновательный элемент.

— Сборы не люблю, конечно же, но это будет хороший опыт с новой командой.

— Почему не любите, если не секрет?

— Потому что бегать надо много (улыбается). Я и товарищеские матчи не сильно люблю, потому что в них нет соревновательного момента. То есть я считаю, что надо к таким играм относиться более аккуратно, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».