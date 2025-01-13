Руслан Нигматуллин: Помазун давно не может найти клуб, но посмотрите на Де Хеа

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказала о ситуации вокруг голкипер ЦСКА Ильи Помазуна.

«Что касается ситуации вокруг Помазуна, есть определённые недопонимания. Казалось, что это достаточно квалифицированный вратарь, но он уже давно не может найти себе команду. Илья уже не молодой вратарь, а время идёт и ему надо играть. Не понимаю, в чём проблема.

Возможно, у Помазуна есть завышенные требования к новой команде по поводу ожидаемой зарплаты. Всегда есть какие-то причины, почему он не может найти команду. Посмотрите, сколько Де Хеа не мог найти клуб. Понятно, что у него большая зарплата, но годик посидел, подумал, снизил требования и сейчас лучший в Италии», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.