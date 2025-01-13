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«Будем терпеть». Глушенков — о второй части сезона для «Зенита»

«Будем терпеть». Глушенков — о второй части сезона для «Зенита»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поделился ожиданиями от второй части сезона для своей команды. Он заявил, что сине-бело-голубые будут терпеть и стараться выигрывать в каждом матче.

— Новый год начался, впереди длинный подготовительный отрезок, потом — весенняя часть чемпионата. Какой настрой?
— Отрезок будет очень сложный, даже если посмотреть на первые четыре игры: дома — ЦСКА, потом три выезда за неделю, и один из них, даже два — не самые приятные с точки зрения переездов. Будем терпеть и будем стараться выигрывать в каждом матче, — приводит слова Максима Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает лидеру, «Краснодару», лишь по дополнительным показателям.

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