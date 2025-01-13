Дочерняя компания «Ростеха» подала в суд на «Крылья Советов» из-за долга в 897 млн рублей

Компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления Госкорпорации «Ростех», направила в суд иск к самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

«Основной срок погашения задолженности истёк в 2016 году. Несмотря на это, «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской Премьер-Лигой, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

«Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью. С учётом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учётом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке», — говорится в заявлении на сайте корпорации.