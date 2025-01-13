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Маркиньос отреагировал на слухи о возможном трансфере Угальде из «Спартака» в «ПСЖ»

Маркиньос отреагировал на слухи о возможном трансфере Угальде из «Спартака» в «ПСЖ»
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос отреагировал на информацию в СМИ о возможном переходе форварда красно-белых Манфреда Угальде во французский «Пари Сен-Жермен». Он признался, что ничего не слышал об уходе 22-летнего костариканца. Бразилец выразил надежду, что Угальде останется в «Спартаке».

«Мне сложно об этом говорить, потому что я ничего про это не слышал. Надеюсь, что Манфред продолжит играть с нами, потому что он важный футболист для «Спартака». Мы хотим, чтобы он остался», – приводит слова Маркиньоса «Советский спорт».

Напомним, Угальде ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки чемпионата России. На его счету 15 голов за первую часть сезона.

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