Маркиньос отреагировал на слухи о возможном трансфере Угальде из «Спартака» в «ПСЖ»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос отреагировал на информацию в СМИ о возможном переходе форварда красно-белых Манфреда Угальде во французский «Пари Сен-Жермен». Он признался, что ничего не слышал об уходе 22-летнего костариканца. Бразилец выразил надежду, что Угальде останется в «Спартаке».

«Мне сложно об этом говорить, потому что я ничего про это не слышал. Надеюсь, что Манфред продолжит играть с нами, потому что он важный футболист для «Спартака». Мы хотим, чтобы он остался», – приводит слова Маркиньоса «Советский спорт».

Напомним, Угальде ушёл на зимний перерыв в статусе лидера бомбардирской гонки чемпионата России. На его счету 15 голов за первую часть сезона.