Непомнящий: Пьянич тормозит игру ЦСКА. Возможно, после сборов он раскроется по-новому

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике ПФК ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Меня спрашивали про переход Пьянича в ЦСКА. Это же суперзвезда. Когда его брали, значит, его игру оценивали. Я посмотрел несколько его матчей за ЦСКА и не увидел, чем Пьянич лучше других футболистов армейцев в средней линии. Мне кажется, что Миралем чуть-чуть тормозит игру и слишком далеко играет от первой линии. Он должен играть поближе, с учётом его видения поля и паса. В ЦСКА же люди, которые выбирали Пьянича и подписывали контракт, не глупее меня. Слава богу, что у Миралема хорошее настроение, раз он говорит, что ему комфортно в России. Может, после зимних сборов он раскроется по-новому», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.