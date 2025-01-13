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Агент игрока «Ривер Плейт» Солари высказался о прогрессе в переговорах со «Спартаком»

Агент игрока «Ривер Плейт» Солари высказался о прогрессе в переговорах со «Спартаком»
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы хавбека аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари, рассказал об интересе иностранных команд к своему клиенту. Ранее была информация, что полузащитника хочет подписать московский «Спартак».

«[Эсекьель] Барко рассказывал Солари хорошие вещи о «Спартаке», но другие иностранные клубы двигаются гораздо быстрее в переговорах по Солари, чем «Спартак», — приводит слова Кипершмида Metaratings.

В нынешнем сезоне Солари сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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