Нигматуллин: в Суперкубке Испании удивило, насколько «Барселона» круче «Реала»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о финальном матче за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» (2:5).
«В прошедшем финале Суперкубка Испании удивило, насколько «Барселона» круче «Реала». Каталонцы забили пять мячей, хотя могли забить в ворота «Реала» 10, если бы не тащил Куртуа. «Барселона» явно свежее, острее и быстрее. А «Реал» разочаровал, хотя по составу это мощная команда, но есть проблемы в обороне», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, финал Суперкубка Испании состоялся накануне, 12 января. Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.
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