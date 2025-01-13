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Нигматуллин: в Суперкубке Испании удивило, насколько «Барселона» круче «Реала»

Нигматуллин: в Суперкубке Испании удивило, насколько «Барселона» круче «Реала»
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мнением о финальном матче за Суперкубок Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» (2:5).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«В прошедшем финале Суперкубка Испании удивило, насколько «Барселона» круче «Реала». Каталонцы забили пять мячей, хотя могли забить в ворота «Реала» 10, если бы не тащил Куртуа. «Барселона» явно свежее, острее и быстрее. А «Реал» разочаровал, хотя по составу это мощная команда, но есть проблемы в обороне», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, финал Суперкубка Испании состоялся накануне, 12 января. Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.

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