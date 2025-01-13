Глебов не включил футболистов «Зенита» и «Спартака» в топ-5 первой части сезона РПЛ

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов выбрал пять лучших игроков первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
— По версии Opta, защитник «Ростова» Осипенко замкнул тройку лучших игроков осенней части сезона РПЛ — после Барко и Угальде. Если бы топ-5 игроков осени определяли вы, кого бы назвали?
— Наверное, Батраков — номер один. Потом Кордоба, Тюкавин, Осипенко и Комаров.
— Комаров – неожиданно.
— Он начал играть в основном составе, играл много, хорошо проявил себя, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Данил Глебов провёл за «Ростов» во всех турнирах 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.