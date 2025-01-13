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Фанаты «Мальорки» потребовали извинений за поведение саудовских болельщиков на Суперкубке

Фанаты «Мальорки» потребовали извинений за поведение саудовских болельщиков на Суперкубке
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Фанаты «Мальорки» потребовали извинений со стороны Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Высшего совета по спорту (CSD) и возмещения ущерба пострадавшим за поведение саудовских болельщиков во время и после матча полуфинала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (0:3).

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Беллингем – 63'     2:0 Вальент – 90+3'     3:0 Родриго – 90+5'    

«Те немногие болельщики, которые тратят деньги и силы на выезд в другую страну, могут стать жертвами нарушений основных прав и опасных ситуаций, которые допускают местные власти.

От имени движения мы хотим подать официальную жалобу в RFEF и CSD в связи с событиями, произошедшими в прошлый четверг на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» и за его пределами. Болельщики и члены семей игроков «Мальорки» подверглись преследованию со стороны местных болельщиков. В некоторых случаях они даже боялись за свою безопасность и физическую неприкосновенность.

Мы требуем, чтобы RFEF и CSD осудили подобное поведение и передали властям Саудовской Аравии наше непринятие произошедших событий, а также потребовали публичных извинений и расследования данной ситуации», – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, жена игрока «Мальорки» Дани Родригеса рассказала, что вместе с детьми подверглась преследованиям со стороны молодых людей в Саудовской Аравии после полуфинала Суперкубка Испании. Отмечалось, что от болельщиц также поступали жалобы на непристойное поведение фанатов после матча.

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