Экс-игрок «Милана» Кьер завершил игровую карьеру

Датский защитник Симон Кьер объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в возрасте 35 лет.

«Сейчас самое время закрыть эту главу. Об этом решении я думал весь прошлый год перед чемпионатом Европы. После него было много причин, чтобы посмотреть, что будет дальше, но, если ничего не получится, я остановлюсь», — приводит слова Кьера телеканал TV2.

Последним клубом в карьере Симона Кьера был «Милан», который он покинул минувшим летом по истечении трудового соглашения. Вместе с миланским клубом защитник стал чемпионом Италии в сезоне-2021/2022. Кьер также выступал за «Аталанту», «Севилью», «Фенербахче», «Лилль», римскую «Рому», «Вольфсбург», «Палермо» и «Мидтьюлланн».