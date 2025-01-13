Скопинцев: в отпуске отдыхал в Воронеже, но ещё хотелось бы в Таиланд, Италию и Крым

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, как он провёл отпуск во время зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«В отпуске отдыхал с семьёй, родителями и животными, с красивыми девушками (смеётся) и занимался спортом. Можно всё это совмещать. Успел морально и физически отдохнуть, со здоровьем всё хорошо. Соскучился по команде, готов к футболу.

Отдыхал в Воронеже. По разным причинам не все из семьи смогли полететь в другие страны, я решил тоже остаться, не лететь без них. А если бы всё-таки собрались, хотел бы съездить в Таиланд, ещё нравится Италия. Вообще люблю отдыхать в Крыму, там тепло. Летом рассмотрю этот вариант. Люблю в России отдыхать. У нас и Чёрное море, и Каспийское. Да и просто погулять и зимой, и летом можно», — сказал Скопинцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.