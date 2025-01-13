Беременная жена Хаверца пожаловалась на угрозы в соцсетях после матча «Арсенала» с «МЮ»

София Хаверц, беременная жена нападающего «Арсенала» Кая Хаверца, пожаловалась на оскорбления и угрозы в соцсетях со стороны фанатов лондонского клуба. Причиной нападок стал нереализованный удар футболиста в послематчевой серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:3 пен.).
София опубликовала два примера сообщений, в одном ей желали выкидыша, а в другом угрожали смертью ещё не рожденному ребёнку.
«Это меня очень шокирует. Надеюсь, вам, ребята, действительно стыдно за себя. Я не знаю, что сказать», — написала Хаверц в соцсетях.
Кай Хаверц был единственным футболистом «Арсенала», который не реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
- 13 января 2025
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