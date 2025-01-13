Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беременная жена Хаверца пожаловалась на угрозы в соцсетях после матча «Арсенала» с «МЮ»

Беременная жена Хаверца пожаловалась на угрозы в соцсетях после матча «Арсенала» с «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

София Хаверц, беременная жена нападающего «Арсенала» Кая Хаверца, пожаловалась на оскорбления и угрозы в соцсетях со стороны фанатов лондонского клуба. Причиной нападок стал нереализованный удар футболиста в послематчевой серии пенальти в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:3 пен.).

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
3 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

София опубликовала два примера сообщений, в одном ей желали выкидыша, а в другом угрожали смертью ещё не рожденному ребёнку.

«Это меня очень шокирует. Надеюсь, вам, ребята, действительно стыдно за себя. Я не знаю, что сказать», — написала Хаверц в соцсетях.

Кай Хаверц был единственным футболистом «Арсенала», который не реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Магуайр назвал Хаверца жуликоватым подонком по ходу матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android