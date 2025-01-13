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Александр Григорян — новый главный тренер «СиндЕката»

Александр Григорян — новый главный тренер «СиндЕката»
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Знаменитый российский тренер Александр Григорян возглавил медийный клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга. Опытный специалист уже провёл первую тренировку, а также познакомился с коллективом. Об этом сообщает пресс-служба «СиндЕката».

Александр Григорян

Александр Григорян

Фото: пресс-служба ФК «СиндЕкат»

«СиндЕкат» – это первая команда для меня в Медиалиге. Хотя писали, что я тренировал «Коней» и «Матч ТВ». Я отношусь к этому очень серьёзно. Тренер я не избалованный, который всегда воспринимал футбол как любимое занятие. Я работал с различными командами только потому, что люблю футбол. В Медиалиге много авторитетов и топов, поэтому здесь для меня новый вызов», – рассказал Александр Григорян.

До «СиндЕката» Григорян тренировал клубы Российской Премьер-Лиги – «Тамбов» и махачкалинский «Анжи», многие клубы Первой лиги, становился чемпионом Армении с «Алашкертом» и финалистом женской Лиги чемпионов со «Звездой». В последние годы также работал экспертом телеканала «Матч ТВ!».

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