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Пике потроллил Касильяса после победы «Барселоны» в «эль класико»

Пике потроллил Касильяса после победы «Барселоны» в «эль класико»
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В воскресенье, 12 января, каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» (5:2) в финальном матче за Суперкубок Испании. Позже в Сети завирусилось видео с бывшими игроками «сливочных» и сине-гранатовых Икером Касильясом и Жераром Пике. Экс-защитник «Барселоны» потроллил легендарного голкипера «белых», показав в камеру пять пальцев, намекая на количество голов своей бывшей команды.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Отметим, что Пике отличается подобным жестом уже не в первый раз. В 2018 году Жерар так праздновал пятый гол в ворота «Реала» в матче Ла Лиги. А впервые он продемонстрировал данный жест в 2010 году, когда «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы разгромила «сливочных» Жозе Моуринью со счётом 5:0.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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