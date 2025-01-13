Пике потроллил Касильяса после победы «Барселоны» в «эль класико»

В воскресенье, 12 января, каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» (5:2) в финальном матче за Суперкубок Испании. Позже в Сети завирусилось видео с бывшими игроками «сливочных» и сине-гранатовых Икером Касильясом и Жераром Пике. Экс-защитник «Барселоны» потроллил легендарного голкипера «белых», показав в камеру пять пальцев, намекая на количество голов своей бывшей команды.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Отметим, что Пике отличается подобным жестом уже не в первый раз. В 2018 году Жерар так праздновал пятый гол в ворота «Реала» в матче Ла Лиги. А впервые он продемонстрировал данный жест в 2010 году, когда «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы разгромила «сливочных» Жозе Моуринью со счётом 5:0.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).