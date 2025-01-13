Андрей Мостовой — о сборах: мне нравится весь этот процесс

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отношении к сборам и о своих ожиданиях от них.

— Впереди — сборы, полтора месяца работы. Как относитесь к этому периоду? Чего ждёте от него?

— Да, я люблю сборы — долгое время с командой проводим. Здорово, что мы в тепле можем это делать. Мне нравится весь этот процесс, когда на первом сборе тебе очень тяжело и физически, и технически не всё получается, а потом изо дня в день ты видишь и чувствуешь свой прогресс. Вот это, наверное, больше всего нравится. Да и вообще мы все дошли до высокого уровня профессионализма, потому что любим наше дело, мы все горим футболом, работой. Именно поэтому всегда в удовольствие этим заниматься, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает лидеру, «Краснодару», лишь по дополнительным показателям.