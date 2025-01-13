Непомнящий: в «Зените» беда, что не растёт поколение, как Аршавин, Кержаков и Денисов

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно нынешних воспитанников санкт-петербургского «Зенита».

«Я сильно удивился, когда ЦСКА подписал Ананьева. Переход в стан армейцев — это решение этого мальчишки. У него же было ещё два варианта, а он выбрал такое решение. Значит, Ананьев видит, что он может заиграть в ЦСКА.

У «Зенита», с одной стороны, их козырь, а с другой — беда, что не растёт новое поколение зенитовцев, как Аршавин, Быстров, Кержаков и Денисов. Сейчас появляются молодые игроки, но в других клубах. А в «Зените» не хватает места в основной команде, потому что там находятся качественные футболисты, которые проявили себя. Но в основном это легионеры, поэтому целый состав российской сборной вынужден был куда-то уйти из-за игрового времени. Проблема в том числе заключается и в богатстве клуба. В «Зените» слишком длинная очередь футболистов. Ананьев посчитал, что очередь до него не дойдёт», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.