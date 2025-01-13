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Илья Кухарчук: если «Зенит» не станет чемпионом, лиге это пойдет на пользу

Илья Кухарчук: если «Зенит» не станет чемпионом, лиге это пойдет на пользу
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород», выступающий на правах аренды за волгоградский «Ротор», Илья Кухарчук поделился мнением о возможной смене чемпиона в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Думаю, чемпионство другой команды больше пойдёт на пользу российскому футболу, нежели нет. Уже многие этого хотят — и диванные эксперты, и просто эксперты. Много людей согласилось бы, что это пойдёт на пользу российскому футболу», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит».

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