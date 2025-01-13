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Игрок «Рубина» Иванов обвинил Лама в русофобии из-за слов о чемпионате мира в России

Игрок «Рубина» Иванов обвинил Лама в русофобии из-за слов о чемпионате мира в России
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Хавбек казанского «Рубина» Олег Иванов обвинил в разжигании русофобии бывшего защитника национальной команды Германии и мюнхенской «Баварии» Филиппа Лама. Ранее Лам заявил, что Европа немного пострадала от проведения последних чемпионатов мира в России и Катаре.

«Это говорит о том, что человек предвзято относится к России. Наверное, ЧМ повлиял с точки зрения инфраструктуры. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город. Может, из‑за этого он так говорит. У него русофобское настроение», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в 2018 году совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории.

Следующий ЧМ-2026 пройдёт сразу в трёх странах: в США, Канаде и Мексике.

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