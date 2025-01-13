Игрок «Динамо» Майсторович: Новый год в Сербии празднуют, как и в России

Центральный защитник московского «Динамо» Милан Майсторович рассказал, как празднуют Новый год на его родине в Сербии.

«Новый год в Сербии празднуют, как и в России. Чуть-чуть с семьёй, чуть-чуть — с друзьями. Традиции тоже, как и везде, — салюты и так далее. На новогодним столе обязательно есть сербские блюда — сарма, сербское печенье — запечённое мясо», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.