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Игрок «Динамо» Майсторович: Новый год в Сербии празднуют, как и в России

Игрок «Динамо» Майсторович: Новый год в Сербии празднуют, как и в России
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Центральный защитник московского «Динамо» Милан Майсторович рассказал, как празднуют Новый год на его родине в Сербии.

«Новый год в Сербии празднуют, как и в России. Чуть-чуть с семьёй, чуть-чуть — с друзьями. Традиции тоже, как и везде, — салюты и так далее. На новогодним столе обязательно есть сербские блюда — сарма, сербское печенье — запечённое мясо», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.

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