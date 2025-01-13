Игрок «Динамо» Майсторович: Новый год в Сербии празднуют, как и в России
Поделиться
Центральный защитник московского «Динамо» Милан Майсторович рассказал, как празднуют Новый год на его родине в Сербии.
«Новый год в Сербии празднуют, как и в России. Чуть-чуть с семьёй, чуть-чуть — с друзьями. Традиции тоже, как и везде, — салюты и так далее. На новогодним столе обязательно есть сербские блюда — сарма, сербское печенье — запечённое мясо», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сербский футболист выступает в составе «Динамо» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей и отметился одним голом. С сентября 2024 года Майсторович не играл за команду из-за травмы.
Комментарии
- 13 января 2025
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:45
-
19:37
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
18:57
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:35
-
18:29
-
18:26
-
18:14
-
18:10
-
18:06
-
18:03
-
17:51
-
17:45
-
17:35
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
17:05
-
16:57
-
16:50
-
16:49
-
16:48
-
16:42
-
16:41