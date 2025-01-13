Капитан «Акрона» Савичев: вряд ли кто мог представить, что «Акрон» будет девятым

Капитан и защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался об успехах команды в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Мы проделали огромную работу в 2024 году, и если не верить в себя и свою команду, то нет смысла выходить и участвовать в матчах и турнирах. Конечно, если спросить у кого‑то перед сезоном, что мы займём промежуточное девятое место после первой части сезона, никто бы не поверил и все бы улыбнулись.

Но мы выходили и не думали ни о чём, честно делали свою работу. Мы должны не жить сегодняшним результатом. В конце мая надо смотреть на таблицу РПЛ и забыть, что было в прошлом году. Сейчас важно сконцентрироваться на работе и тренировках», — сказал Савичев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.