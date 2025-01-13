Главный тренер «Арсенала» Артета поддержал Хаверца после незабитого пенальти

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подбодрил нападающего своей команды Кая Хаверца после незабитого пенальти в матче третьего раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1 (3:5 – пен.)) и остальных игроков.

«Хочу сказать ему и всем им, что я люблю их, что мы все любим их по отдельности, а как команда они приносят радость. То, что эта команда делает каждые три дня, невероятно, что бы ни происходило. И я не собираюсь упускать это из виду из-за наших результатов или из-за того, что мы не заслужили этих результатов. Что мы можем сделать лучше? Давайте попробуем это сделать. Этого очень трудно достичь. Это эмоциональная составляющая. Это также связано с уверенностью в себе. Но очень сложно требовать чего-то другого от наших игроков», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Лестер Сити». Встречи этого этапа турнира пройдут 8-9 февраля.