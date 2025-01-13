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«Валенсия» арендовала игрока «Борнмута» Ааронса

«Валенсия» арендовала игрока «Борнмута» Ааронса
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Защитник английского «Борнмута» Макс Ааронс на правах аренды перешёл в испанскую «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба «оранжевых».

Испанский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца сезона-2024/2025. В трудовом соглашении предусмотрена опция выкупа.

В нынешнем сезоне Ааронс сыграл за клуб четыре матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После 19 сыгранных встреч «Валенсия» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков.

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