«Валенсия» арендовала игрока «Борнмута» Ааронса

Защитник английского «Борнмута» Макс Ааронс на правах аренды перешёл в испанскую «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба «оранжевых».

Испанский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца сезона-2024/2025. В трудовом соглашении предусмотрена опция выкупа.

В нынешнем сезоне Ааронс сыграл за клуб четыре матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

После 19 сыгранных встреч «Валенсия» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 13 очков.