Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Челси» — Sky Sport Germany

Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Челси» — Sky Sport Germany
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику лондонского «Челси» и сборной Португалии Ренату Вейге. Об этом сообщил Sky Sport Germany.

По информации СМИ, немецкий клуб хочет взять защитника в аренду с опцией выкупа и уже сделал соответствующее предложение «Челси» и игроку. Отмечается, что Ренату Вейга не против переехать в Германию для того, чтобы получать больше игрового времени. Однако в Лондоне не торопятся с продажей игрока, которого купили летом 2024 года. Переговоры между клубами с целью найти выход из данной ситуации продолжаются.

В текущем сезоне Ренату Вейга провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Игрок «Челси» Феликс: у Роналду есть мечта — выиграть ЧМ. Мы сделаем всё возможное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android