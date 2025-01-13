Дортмундская «Боруссия» интересуется защитником «Челси» — Sky Sport Germany

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к защитнику лондонского «Челси» и сборной Португалии Ренату Вейге. Об этом сообщил Sky Sport Germany.

По информации СМИ, немецкий клуб хочет взять защитника в аренду с опцией выкупа и уже сделал соответствующее предложение «Челси» и игроку. Отмечается, что Ренату Вейга не против переехать в Германию для того, чтобы получать больше игрового времени. Однако в Лондоне не торопятся с продажей игрока, которого купили летом 2024 года. Переговоры между клубами с целью найти выход из данной ситуации продолжаются.

В текущем сезоне Ренату Вейга провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.