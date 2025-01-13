Луис Энрике — о финале Суперкубка Испании: очень рад за Дани Ольмо
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что был рад тому, что полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо смог сыграть в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 56'
«Дани Ольмо играл? Что ж, я очень рад за него и желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Энрике AS.
Напомним, финал Суперкубка Испании состоялся накануне, 12 января. Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.
Ольмо вышел на 59-й минуте, заменив Ламина Ямаля. Ранее Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать футболиста на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Федерации футбола Испании.
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