Луис Энрике — о финале Суперкубка Испании: очень рад за Дани Ольмо

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что был рад тому, что полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо смог сыграть в финале Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (5:2).

«Дани Ольмо играл? Что ж, я очень рад за него и желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Энрике AS.

Напомним, финал Суперкубка Испании состоялся накануне, 12 января. Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.

Ольмо вышел на 59-й минуте, заменив Ламина Ямаля. Ранее Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать футболиста на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Федерации футбола Испании.