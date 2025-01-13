«Идите в школу и не тратьте своё время». Гвардиола отчитал охотников за автографами

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола гневно высказался в адрес охотников за автографами, которые пытались подкараулить специалиста возле его дома.

«Больше никогда ко мне не подходите – я запомнил ваши лица. Идите лучше в школу и не тратьте своё время. Вы правда хотите заниматься этим всю жизнь?» — сказал Гвардиола.

Хосеп Гвардиола отчитал молодых людей, когда они просили подписать футболки и другие памятные вещи, пока тренер шёл к парковке возле его дома.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Брентфордом».