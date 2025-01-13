Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Идите в школу и не тратьте своё время». Гвардиола отчитал охотников за автографами

«Идите в школу и не тратьте своё время». Гвардиола отчитал охотников за автографами
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола гневно высказался в адрес охотников за автографами, которые пытались подкараулить специалиста возле его дома.

«Больше никогда ко мне не подходите – я запомнил ваши лица. Идите лучше в школу и не тратьте своё время. Вы правда хотите заниматься этим всю жизнь?» — сказал Гвардиола.

Хосеп Гвардиола отчитал молодых людей, когда они просили подписать футболки и другие памятные вещи, пока тренер шёл к парковке возле его дома.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Брентфордом».

Материалы по теме
Трансфер Хусанова в «Сити» — не сумасшествие. Статистика и факты об узбекистанце удивляют
Трансфер Хусанова в «Сити» — не сумасшествие. Статистика и факты об узбекистанце удивляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android