Андрей Мостовой рассказал, как в Новый год запустил фейерверк неправильной стороной

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал видео, на котором он в Новый год запускает пиротехнику неправильной стороной.

«Это я ещё перестраховался! Мне казалось, логика в том, что фитиль поджигаешь с одной стороны, а с другой стороны должен вылетать фейерверк. Сперва я встал перед друзьями — чтобы салют вылетал вперёд, но потом решил перестраховаться и подошёл к бассейну. Хорошо, что так, потому что, если бы фейерверк попал в друзей, конфуз был бы приличный», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.