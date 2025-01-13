Президент «Барселоны» Лапорта высказался о завоевании Суперкубка Испании

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на разгромную победу сине-гранатовых над мадридским «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании, состоявшемся в воскресенье, 12 января. Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Вчера мы одержали победу, которая является отражением работы, таланта и самоотдачи игроков, тренера, тренерского штаба. Да здравствует «Барселона»!» — написал Лапорта в социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).