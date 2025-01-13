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Президент «Барселоны» Лапорта высказался о завоевании Суперкубка Испании

Президент «Барселоны» Лапорта высказался о завоевании Суперкубка Испании
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на разгромную победу сине-гранатовых над мадридским «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании, состоявшемся в воскресенье, 12 января. Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

«Вчера мы одержали победу, которая является отражением работы, таланта и самоотдачи игроков, тренера, тренерского штаба. Да здравствует «Барселона»!» — написал Лапорта в социальной сети X (ранее Twitter).

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

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